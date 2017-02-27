Події

13:13 27.02.2017

Поліція припинила діяльність мережі борделів у Києві та області з місячним виторгом понад 1,5 млн грн

Співробітники поліції Київській області викрили діяльність злочинної групи, що утримувала мережу борделів у Києві та області, яка нараховувала понад 60 повій.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Київської області в понеділок, координацію діяльності злочинним співтовариством здійснювали 15 осіб. Злочинне угруповання контролювало понад 60 повій, які надавали послуги сексуального характеру, як у притонах з цілодобовою охороною, так і на виїзних замовлення. Серед затриманих - 4 диспетчерів і 7 водіїв-охоронців, які доставляли повій за адресами, забезпечували їх охорону і виконували функцію інкасаторів.

За інформацією поліції, місячний виторг злочинців становив понад 1,5 млн грн. Для отримання прибутків та постійного оновлення клієнтської бази до злочинного бізнесу були залучені особи, які відповідали за розробку та функціонування веб-сайтів і поширення рекламних візиток.

Поліцейські одночасно провели 29 санкціонованих обшуків, було вилучено 9 автомобілів, канабіс, близько 60 тис. дол., 6 тис. євро, 400 фунтів стерлінгів, 200 тис. грн, банківські картки, коштовності, записні книжки зі списком клієнтів і графіком чергувань дівчат, диспетчерів, водіїв, охоронців, повідомляє відділ комунікації Нацполиции.

Наразі триває комплекс слідчо-оперативних заходів, спрямований на встановлення всіх обставин скоєння злочину. Відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво), ч. 3 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

У спецоперації були задіяні понад 200 правоохоронців.

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