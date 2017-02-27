Події

13:24 27.02.2017

СБУ допитує Рубана у зв'язку з порушенням порядку перетину лінії зіткнення, найближчим часом буде опитано й Савченко

Служба безпеки України допитує керівника центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана у зв'язку з фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування, найближчим часом СБУ має намір опитати і нардепа Надію Савченко.

"Ми зараз проводимо опитування в зв'язку з фактом порушення ним встановленого порядку перенесення лінії розмежування в районі проведення АТО", - повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" речниця СБУ Олена Гітлянська в понеділок.

Опитування проводиться в Донецькій області. Вона наголосила, що не йдеться про затримання В. Рубана.

О. Гітлянська зазначила, що порядок перетину лінії зіткнення визначено статтею 415 постанови Антитерористичного центру і він є у відкритому доступі.

"Крім того, вивчається питання можливості скасування дозволу на перетин лінії зіткнення Володимиру Рубану", - додала речниця СБУ.

Відповідаючи на запитання про те, чи має намір СБУ опитати Н.Савченко, як повідомлялося раніше, О. Гітлянську сказала: "Савченко також буде запрошена на опитування, зокрема і з цього приводу (з приводу порушення порядку перетинання лінії зіткнення - ІФ)".

Як повідомлялося, в п'ятницю Н.Савченко і керівник центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан прибули до Донецька, а потім до виправної колонії в Макіївці, де утримують українських полонених.

Тим часом у Службі безпеки України (СБУ) повідомили про намір провести розмову з Н.Савченко щодо її відвідин українських військовополонених у Донецьку, а також перевірити інформацію депутата Верховної Ради Тетяни Ричкової про те, що Н.Савченко "підбурювала українських військовослужбовців до повалення влади".

"Спеціально за народними депутатами ми не стежимо, але, отримавши інформацію від народного депутата Ричкової, ми обов'язково перевірятиме ці дані, навіть не очікуючи офіційного звернення пані Ричкової", - сказав керівник апарату глави СБУ Олександр Ткачук агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

При цьому він наголосив: "Це дуже серйозні звинувачення, щоб їх ігнорувати".

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