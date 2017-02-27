Порошенко доручив Міноборони виділити 10 млн грн поверненому у державну власність Дніпровському військовому шпиталю

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству оборони виділити 10 млн грн на поліпшення умов лікування поранених у Дніпровському військовому шпиталі.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час церемонії відкриття лікарні в Дніпрі в понеділок президент зазначив, що суд скасував рішення про приватизацію Військового шпиталю в Дніпрі.

"Фондом державного майна зареєстровано державу власником шпиталю, і я доручаю зараз, коли з'явилися юридичні підстави, міністру оборони виділити, я бачив там проект понад 10 млн грн, негайно це необхідно зробити, для того щоб Дніпровський шпиталь мав можливість значно поліпшити умови для лікування поранених", - сказав він.

За словами П. Порошенка, 11 тис. поранених військових за 2,5 роки пройшли лікування в шпиталях Дніпра, зокрема в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені І. Мечникова.