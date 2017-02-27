Події

13:57 27.02.2017

МАУ планує запустити щоденні рейси Київ-Херсон

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ) має намір орієнтовно з 14 квітня запустити щоденні рейси Київ - Херсон, свідчать дані системи продажу компанії.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі авіакомпанії, рейси заплановано виконувати на щоденній основі.

Час у дорозі становитиме 1 годину 15 хвилин. З Києва літак вилітатиме о 19:55 і прибуватиме до Херсона 21:10, назад виліт - 06:30, приліт до Києва – о 07:45.

Вартість перельоту за найнижчим тарифом стартує від 2,3 тис. грн в обидва боки.

МАУ є найбільшою українською авіакомпанією. Базовий аеропорт - ДМА "Бориспіль". Флот компанії налічує 40 літаків, з яких 4 далекомагістральних.

Одним з кінцевих бенефіціарів компанії, є екс-співвласник Приватбанку, бізнесмен Ігор Коломойський.

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