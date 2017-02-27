Міненерговугілля очікує в 2017 р. збільшення виробництва концентрату урану на 21,5%

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України очікує в 2017 році збільшення виробництва уранового концентрату на 21,5% (на 215,9 тонн) порівняно з 2016 роком – до 1,221 тис. тонн.

Згідно з повідомленням на сайті міністерства, прогноз на 2018 рік становить 1,501 тис. тонн (+22,9% до 2017-го), на 2019 рік – 2,48 тис. тонн (+65,2% до 2018-го), на 2020 рік – 2,48 тис. тонн.

Раніше, на початку листопада 2016 року, генеральний директор СхідГЗК " Олександр Сорокін у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" прогнозував, що підприємство в 2016-2017 роках очікує збереження обсягів виробництва концентрату природного урану на рівні 2015 року – близько 1 тис. тонн.

За його словами, збільшення обсягів виробництва можливе лише у разі вкладення інвестицій в Новокостянтинівську (ПК) шахту, але навіть у разі наявності необхідних засобів у 2017 році динаміка зростання відбудеться не раніше 2018-2019 рр ..

О. Сорокін нагадав, що Інгульська та Смолінська шахти вже не можуть дати приріст. Водночас при вкладенні інвестицій можна збільшити видобуток руди на ПК, з якої можна отримувати до 1,5-2,5 тис. тонн концентрату урану на рік.

При цьому він відзначив відсутність можливості вкладати отриманий прибуток у розвиток за наявної податкової та дивідендної політики в країні.

Як повідомлялося, Київрада в 2015 році отримала чистий прибуток 13,273 млн грн проти 233,599 млн грн чистого збитку в 2014 році. Виторг СхідГЗК за підсумками 2015 року зріс у 2,1 рази (на 1 млрд 495,932 млн грн) – до 2 млрд 844,54 млн грн.

Східний ГЗК у 2015 році збільшив виробництво концентрату природного урану на 5,8% (на 54 тонн) порівняно з 2014 роком – до 980 тонн, у 2016 році – на 2,6%, до 1 5,1 тис. тонн.

СхідГЗК - єдине в Україні та найбільше в Європі підприємство з видобутку та переробки уранової руди.

Щорічні потреби українських АЕС у концентраті урану становлять близько 2,4 тис. тонн, тоді як його внутрішнє виробництво ДП "СхідГЗК" становить близько тисячі тонн.