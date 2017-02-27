На посаді заступника глави МВС Троян координуватиме роботу Нацполіції, Держприкордонслужби, а також взаємодію з Інтерполом та Європолом

У рамках посади заступника міністра внутрішніх справ Вадим Троян заявляє, що координуватиме роботу Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також взаємодію з Міжнародною організацією кримінальної поліції (Інтерпол) та Європейським поліцейським офісом (Європол).

"Міністр внутрішніх справ офіційно затвердив перелік моїх обов'язків", - написав В. Троян в своїй Facebook-сторінці в понеділок і заявив, що основними завданнями для себе визначає "продовження курсу реформ, як поліції, так і прикордонної служби, а також імплементації кращих міжнародних практик та вдосконалення законодавства.

За словами новопризначеного заступника глави МВС, в питанні роботи Держприкордонслужби України варто зосередитися на реалізації Стратегії розвитку відомства і Концепції інтегрованого управління кордонами на 2015-2020 роки.

"Сьогодні прикордонники одними з перших приймають удар. Основними проблемами у сфері управління кордоном є агресивні дії РФ на території ОРДЛО, постійні удари по мирних українських землях і окупація Криму. Ми кожної хвилини маємо бути готові до того, щоб зайняти міжнародно-визнаний кордон України і її 100% контроль", - написав В. Троян, нагадавши, що таке завдання окреслив перед Державною прикордонною службою міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Як пріоритети та завдання на поточний рік у питанні роботи Держприкордонслужби України він назвав розвиток інтегрованого управління кордонами з урахуванням кращого міжнародного досвіду, підвищення рівня боєздатності підрозділів та їхньої готовності до захисту кордону, розвиток прикордонної інфраструктури, забезпечення готовності до відновлення контролю над тимчасово неконтрольованими ділянками кордону на сході країни та підвищення рівня довіри до прикордонників.

"Крім цього, в пріоритеті впровадження європейських стандартів у роботі, розвиток підрозділів швидкого реагування і морської охорони АГПС, вдосконалення системи підготовки кадрів та розширення міжнародного співробітництва. А також продовження системної роботи з мінімізації корупції", - написав В. Троян.

Розповідаючи про своє бачення основного завдання для Нацполіції України на поточний рік, він назвав зниження рівня злочинності.

"У пріоритеті - реформа кримінального блоку. Нові стандарти роботи і сучасне технічне оснащення, розвиток підрозділів із протидії наркозлочинності та кіберполіції, впровадження нових методів протидії торгівлі людьми. Особливу увагу і акцент на превентивні заходи", - написав В. Троян.

Також головними для себе завданнями він назвав кадровий голод у Нацполіції (який на сьогодні становить близько 20% або 22 тисячі осіб), громадську безпеку (запланований повний запуск груп реагування патрульної поліції, дорожньої патрульної поліції, а також розвиток мережі ситуаційних центрів і активна робота із підвищення кваліфікації наших поліцейських) і поліпшення ситуації з дотриманням прав людини.

Розповідаючи про бачення своєї роботи в рамках взаємодії з Інтерполом/Європолом, В. Троян написав: "У цьому році поглиблюватимемо співпрацю, особливо в напрямі протидії кіберзлочинності та тероризму.

Він також повідомив, що найближчим часом планує провести кілька зустрічей для формування команди.

Як повідомлялося, після відставки Хатії Деканоїдзе з посади голови Нацполіції з листопада 2016 року її перший заступник В. Троян виконував обов'язки голови Нацполіції. Він подав свою кандидатуру на конкурс, однак згодом передумав через брак 20 місяців стажу роботи в сфері права.

8 лютого Кабінет Міністрів України призначив В. Трояна на посаду заступника міністра внутрішніх справ України.