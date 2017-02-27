Двоє бійців ЗСУ загинули, четверо поранені або контужені за добу в зоні АТО

У зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще четверо дістали поранень і контузії, повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу в результаті бойових дій двоє українських воїнів загинули, двоє дістали поранень і двоє - контузії", - сказав А. Лисенко на брифінгу в понеділок у Києві.

За його словами, загалом за минулу добу на Луганському напрямку сталося 8 ворожих обстрілів, зокрема 4 мінометних: по позиціях ЗСУ було випущено 25 мін. Основні бойові дії точилися в Попаснянському районі, де між 10.00 та 17.00 бойовики здійснили 3 мінометних обстріли, а пізніше застосовували легке озброєння. Також противник порушив режим тиші, зокрема, застосувавши міномет, в Лобачевому і Горіховому.

На Донецькому напрямку за звітний період сталися 23 ворожих обстріли, зокрема 12 мінометних і танкових. Українські позиції обстріляли понад 200 мінами і 80 танковими снарядами.

"Епіцентр бойових дій залишається на ділянці фронту Кам'янка - Авдіївка - позиція "Шахта Бутівка". Противник зосередив у районі Яковлівки і Спартака танки і міномети і активно їх використовує. Ворожі обстріли починаються ще до світанку, тривають вранці, і значно посилюються в другій половині дня (після 15 годин)", - сказав А. Лисенко.

Він зазначив, що внаслідок агресивних дій окупантів в Авдіївці вже 4 дні відсутнє електропостачання, водопостачання здійснюється за графіком, опалення є. Ремонту інфраструктури, перш за все, на ЛЕП та Донецькій фільтрувальній станції, бойовики перешкоджають і соціально значущі об'єкти забезпечуються електроенергією від генераторів.

Спікер Міноборони з питань АТО поінформував, що бойові дії середньої інтенсивності також тривають на Світлодарській дузі, південніше Горлівки і в Донецькому аеропорту. На цих рубежах бойовики також застосовували важке озброєння.

На Маріупольському напрямку противник порушив режим тиші 31 раз, при цьому 5 разів застосовував важке озброєння. Так, загострилася ситуація в Мар'їнці, де минулого вечора окупанти провели 2 мінометних обстріли, а також застосовували бронетехніки.

"На ділянці фронту Новомихайлівка - Чермалік вчора було спокійно. Південніше ситуація незмінна. І вдень, і вночі тривають регулярні ворожі провокації і обстріли з важкого озброєння. Під ворожим прицілом виявляється кожен наш опорний пункт. Бойовики традиційно різко активізуються після заходу сонця. Найбільша кількість ворожих обстрілу сталася в Павлополі та Водяному", - розповів А. Лисенко.

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