Визначено ведичих конкурсу "Євробачення-2017"

Організатори пісенного конкурсу "Євробачення-2017" визначилися з командою ведучих конкурсу, що відбудеться в Києві у травні.

Як повідомляє прес-служба Першого національного каналу України (UA Перший) у понеділок, вперше в історії "Євробачення" конкурс вестимуть троє осіб, - Володимир Остапчук, Олександр Скічко та Тимур Мірошниченко.

"Ми не ставили за мету шукати таку комбінацію ведучих, але коли побачили їх таланти, вирішили, що було б чудово, щоб троє хлопців вели шоу. Олександр, Володимир і Тимур сповнені ентузіазму і ми вже почали працювати над підготовкою до проведення пісенного конкурсу" - зазначив шоу-продюсер Євробачення-2017 Стюарт Барлоу.

Ведучих обирали шляхом складного конкурсу в кілька етапів. Крім досвіду ведення телевізійних шоу в прямому ефірі, претенденти мали продемонструвати володіння англійською мовою, почуття гумору, впевненість, артистизм і різноманітні таланти.

В. Остапчук і О. Скічко вестимуть всі шоу пісенного конкурсу: репетиції, півфінали і фінал, а Т. Мірошниченко отримав роль ведучого грін-руму, де виконавці очікуватимуть результатів конкурсу. Крім того, організаційний комітет активно залучатиме ведучих до підготовки "Євробачення-2017".

Головною ареною пісенного конкурсу в 2017 році обраний київський Міжнародний виставковий центр. Півфінали Євробачення-2017 в Києві відбудуться 9 та 11 травня, а фінал - 13 травня, повідомляє UA:Перший.