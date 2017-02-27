КПВВ на лінії розмежування в зоні АТО з 1 березня переходять на весняний режим роботи

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування в районі проведення АТО з 1 березня переходять на весняний режим роботи з 7:00 до 18:30.

Як повідомляє в понеділок прес-служба Державної прикордонної служби України, з березня пропуск осіб і транспортних засобів здійснюватиметься в нових часових рамках, які встановлюються для режиму роботи контрольних пунктів з 7:00 до 18:30.

Таким чином, час роботи КПВВ збільшується, оскільки в зимовий період контрольні пункти працювали з 8:00 до 17:00.

"Державна прикордонна служба України просить громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздки та перетину лінії розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду", - йдеться в повідомленні.