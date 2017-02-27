Події

15:10 27.02.2017

Питання з деблокування торгівлі з окупованими територіями має вирішувати суд - голова Нацгвардії

Командувач Національної гвардії України Юрій Аллеров вважає, що питання блокади торгівлі з окупованими територіями Донецької та Луганської області має вирішуватися в юридично-правовій площині.

"Питання блокади має вирішуватися в нормативній, юридично-правовій площині. Має бути ухвалено рішення суду щодо деблокування", - сказав Ю.Аллеров в інтерв'ю виданню "Новое время", опублікованому в понеділок.

Він наголосив, що Нацгвардія поза політикою, але якщо в законодавчому порядку буде ухвалено рішення щодо деблокування, то Нацгвардія буде вимушена застосувати силу.

"Якщо законом прописано, що необхідно розблокувати, поліція вживає відповідних заходів, і якщо відмовляться виконувати її вимоги, вже ми - як силова складова - будемо вимушені це зробити. Ми не боїмося бути крайніми. Щоправда, ще є пропозиція, що якщо там депутати блокують, то на противагу також необхідно взяти депутатів", - повідомив Ю.Аллеров.

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