Питання з деблокування торгівлі з окупованими територіями має вирішувати суд - голова Нацгвардії

Командувач Національної гвардії України Юрій Аллеров вважає, що питання блокади торгівлі з окупованими територіями Донецької та Луганської області має вирішуватися в юридично-правовій площині.

"Питання блокади має вирішуватися в нормативній, юридично-правовій площині. Має бути ухвалено рішення суду щодо деблокування", - сказав Ю.Аллеров в інтерв'ю виданню "Новое время", опублікованому в понеділок.

Він наголосив, що Нацгвардія поза політикою, але якщо в законодавчому порядку буде ухвалено рішення щодо деблокування, то Нацгвардія буде вимушена застосувати силу.

"Якщо законом прописано, що необхідно розблокувати, поліція вживає відповідних заходів, і якщо відмовляться виконувати її вимоги, вже ми - як силова складова - будемо вимушені це зробити. Ми не боїмося бути крайніми. Щоправда, ще є пропозиція, що якщо там депутати блокують, то на противагу також необхідно взяти депутатів", - повідомив Ю.Аллеров.