Авдіївка потребує палива для генераторів, перебоїв із постачаннями продуктів харчування немає
Авдіївка Донецької області, яка після обстрілів залишилася без електроенергії, потребує палива для генераторів та будматеріалів, перебоїв із постачаннями продуктів харчування в місті немає, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації Павло Малихін.
"Гуманітарну допомогу, яка надходила до міста, вже практично роздано. Залишилися ще теплі речі. Продовольство вже не потрібне. Є потреба у воді, але є ДСНС та організація "Адра". Є серйозна потреба у будматеріалах і паливі, на якому працюють генератори", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.
П.Малихін поінформував, що станом на полудень понеділка світла в місті немає, ремонтні бригади компанії "ДТЕК" уже прибули до міста, "але гарантій для початку робіт з того боку немає".
"Воду в будинки місцевих жителів ми подаємо за графіком, сьогодні з 6:00 до 9:00 подавали. До Старої Авдіївки ми вчора розвезли 7 тонн води, сьогодні виділяємо 1,6 тис. бутлів. Ми встановили генератори, за рахунок чого функціонують усі важливі міські об'єкти, школи працюють. Нам необхідно зберегти продукти харчування, які були завезені до дитсадка. Є домовленість із місцевими підприємцями, зберігатимемо їх в холодильниках", - розповів голова ВЦА.
Говорячи про ситуацію з безпекою, П.Малихін зазначив, що ніч минула відносно спокійно, обстріли розпочалися лише під ранок. "У самому місті потраплянь не було, обстрілювали позиції ЗСУ", - зазначив він.
Як повідомлялося, 24 лютого внаслідок бойових дій стався порив повітряної високовольтної лінії електропередач 110 кВ поблизу м. Авдіївки, внаслідок чого припинено електропостачання міста, а також Авдіївського коксохімічного заводу і Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою і теплом.