Події

16:10 27.02.2017

Порошенко: Українці самі розберуться, як реінтегрувати Донбас

Президент України Петро Порошенко знову заявив, що категорично відкидає ідею відмови від Донбасу, і зазначає, що українці самі розберуться, як забезпечити реінтеграцію регіону в Україну.

"І я як президент, і більшість українського народу хочемо одного - миру, щоб не було війни, щоб російський агресор забрався з окупованих територій, забрав свої війська і зброю, а ми, українці, самі розберемося, яким чином нам забезпечити реінтеграцію Донбасу в мирне життя в Україні", - сказав президент під час робочої поїздки до Дніпра.

Глава держави вкотре розкритикував політиків, які використовують різні політичні акції для просування ідеї відмови від Донбасу.

"Я їх запитую: а ви ці території збирали, щоб так ними розкидатися? Ви розумієте, що там живуть українці?", - сказав П.Порошенко.

ВАЖЛИВЕ

Створення антикорупційного суду в Україні недоцільне - голова Верховного Суду

СБУ скасувала дозвіл на перетин лінії зіткнення Рубану

Авдіївка потребує палива для генераторів, перебоїв із постачаннями продуктів харчування немає

КПВВ на лінії розмежування в зоні АТО з 1 березня переходять на весняний режим роботи

Двоє бійців ЗСУ загинули, четверо поранені або контужені за добу в зоні АТО

ОСТАННЄ

Мінагропрод і Posco Daewoo домовилися розробити спільну програму щодо забезпечення аграріїв сільгосптехнікою

Питання з деблокування торгівлі з окупованими територіями має вирішувати суд - голова Нацгвардії

Визначено ведичих конкурсу "Євробачення-2017"

На посаді заступника глави МВС Троян координуватиме роботу Нацполіції, Держприкордонслужби, а також взаємодію з Інтерполом та Європолом

Міненерговугілля очікує в 2017 р. збільшення виробництва концентрату урану на 21,5%

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog9552.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА