Порошенко: Українці самі розберуться, як реінтегрувати Донбас

Президент України Петро Порошенко знову заявив, що категорично відкидає ідею відмови від Донбасу, і зазначає, що українці самі розберуться, як забезпечити реінтеграцію регіону в Україну.

"І я як президент, і більшість українського народу хочемо одного - миру, щоб не було війни, щоб російський агресор забрався з окупованих територій, забрав свої війська і зброю, а ми, українці, самі розберемося, яким чином нам забезпечити реінтеграцію Донбасу в мирне життя в Україні", - сказав президент під час робочої поїздки до Дніпра.

Глава держави вкотре розкритикував політиків, які використовують різні політичні акції для просування ідеї відмови від Донбасу.

"Я їх запитую: а ви ці території збирали, щоб так ними розкидатися? Ви розумієте, що там живуть українці?", - сказав П.Порошенко.