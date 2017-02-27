СБУ скасувала дозвіл на перетин лінії зіткнення Рубану
Служба безпеки України скасувала дозвіл на перетин лінії зіткнення на Донбасі керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану.
"СБУ скасувала дозвіл на перетин лінії зіткнення громадянину Рубану В.В.", - написала спікер СБУ Олена Гітлянська на сторінці у Facebook у понеділок.
Як повідомлялося, 24 лютого народний депутат України Надія Савченко та керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" В.Рубан прибули до Донецька, а потім до виправної колонії в Макіївці, де тримають українських полонених.
СБУ цього понеділка опитувала В.Рубана в Донецькій області у зв'язку з фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування, найближчим часом СБУ має намір опитати і нардепа Н.Савченко.
О.Гітлянська повідомляла, що вивчається питання можливості скасування дозволу на перетин лінії зіткнення В.Рубану.