Події

16:47 27.02.2017

Створення антикорупційного суду в Україні недоцільне - голова Верховного Суду

Антикорупційний суд у разі його створення в Україні стане зайвою ланкою в судовій системі, необхідно просто доукомплектувати штат судів, заявив голова Верховного Суду України Ярослав Романюк.

"Судова система має бути максимально прозорою та зрозумілою... На нашу думку, це зайва ланка (антикорупційний суд - ІФ)", - сказав голова Верховного Суду на брифінгу в Києві в понеділок.

Він наголосив, що вирішувати питання улаштування судової системи - це справа держави, "головне, щоб на виході було справедливе судове рішення і у рамках розумного терміну".

Я.Романюк нагадав, що на сьогодні суди першої інстанції на 35% не укомплектовані, а кількість заяв і справ зросла.

"Мені здається, що це неправильний шлях для розгляду спеціальної категорії справ - створювати спеціальні суди. Так можна далеко зайти. Тоді давайте створюватимемо спеціальні суди для розгляду конкретних справ. Це неправильно. Необхідності в цьому просто немає. Судова система досить велика, цілком здатна забезпечити розгляд усіх категорій справ, які є. Інша річ - необхідно укомплектувати систему",- підсумував Я.Романюк.

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