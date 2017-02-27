Мінагропрод і Posco Daewoo домовилися розробити спільну програму щодо забезпечення аграріїв сільгосптехнікою

Міністерство аграрної політики та продовольства України і корейська корпорація Posco Daewoo домовилися розробити спільну програму щодо забезпечення сільськогосподарською технікою малих і середніх сільгоспвиробників в Україні.

Згідно з повідомленням Мінагропроду на сайті в понеділок, програма передбачає, що нова техніка може використовуватися не лише в Україні, а й постачатися до інших країн.

Мінагропрод і PoscoDaewoo домовилися створити спільну робочу групу з метою розробки плану дій для початку програми співпраці. Основними завданнями групи стане: визначення загальних принципів і умов, необхідних для реалізації програми, підготовка переліку сільгосптехніки і пошук відповідного українського партнера.

Як повідомлялося, аграрії, починаючи з 2017 року, отримуватимуть через банки часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки у розмірі 15% її вартості за умови, що рівень локалізації виробництва цієї техніки в Україні перевищує 35%.

У бюджеті на 2017 рік на зазначену програму передбачено близько 550 млн грн.