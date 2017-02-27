В Авдіївці відновлено електропостачання

В Авдіївці (Донецька обл.) станом на 17:00 понеділка відновлено електропостачання.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", близько 14:30 російська сторона надала письмові гарантії безпеки для ремонтних бригад, які одразу ж розпочали ліквідацію двох поривів ліній електропередач біля Авдіївки. Після ремонту і технічної перевірки на підстанціях електропостачання міста було відновлено.

Місцеві жителі також повідомляють, що в будинках відновлено подачу води.

Нині в Авдіївці температура повітря близько 0º, сильний туман.

Як передає кореспондент агентства, з боку промзони чути обстріли, імовірно з танка.

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський підтвердив цю інформацію. "Електропостачання в Авдіївці відновлено!", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

"Чотири дні місто було без електроенергії. Чотири дні російська сторона в СЦКК не надавала гарантій припинення вогню в районі пориву лінії електропередач. Незважаючи на це, місто не опускало рук і продовжувало жити й оборонятися... Цей народ непереможний!", - додав він.

Як повідомлялося, 24 лютого внаслідок бойових дій стався обрив повітряної високовольтної лінії електропередач 110 кВ поблизу м. Авдіївки, через що було припинено електропостачання міста, а також Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою і теплом.

27 лютого начальник оперативного прес-центру штабу АТО в Авдіївці В'ячеслав Петровський повідомив, що російська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК) надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в районі пошкодженій ЛЕП і ремонтні бригади розпочали відновлення електропостачання Авдіївки. Після цього П.Жебрівський повідомив, що ремонтні бригади вже відновили два обриви лінії електропередач біля Авдіївки й електропостачання буде відновлено в місті до настання сутінків.