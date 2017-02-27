Правоохоронці Відня затримали екс-радника Ющенка Юсеффа за запитом Іспанії

Поліція Відня ввечері 23 лютого за запитом Іспанії про екстрадицію 53-річного українця сирійського походження Хареса Ю. (Hares Y.), екс-радника президента України Віктора Ющенка, який раніше торгував газом та провадив бізнес кольорових металів, повідомляє австрійське видання Kurier із посиланням на прокуратуру Відня.

Інформацію про те, що затриманий - екс-радник В.Ющенка Харес Юсефф поширило також Deutsche Welle (DW), за даними якого, він є фігурантом тієї самої справи, яку було відкрито стосовно засновника та голови ради групи компаній Group DF Дмитра Фірташа у зв'язку з підозрами його у відмиванні коштів.

"Юсефф, як повідомляли раніше з посиланням на слідство іспанські ЗМІ, начебто розпоряджався потоками грошей, що надходили йому від Фірташа", - пише DW.

Водночас Kurier зазначає, що оточення Д.Фірташа не підтверджує, що Х.Юсефф був давнім діловим партнером засновника і голови Group DF. Видання також додає, що Х.Юсефф, за наявними даними, заперечує всі звинувачення на свою адресу.

Як повідомлялося, земельний суд Відня 23 лютого відхилив запит Іспанії на затримання Д.Фірташа, відпустивши його під зобов'язання регулярно являтися до суду і не покидати територію Австрії, а також враховуючи заставу в EUR125 млн у справі про екстрадицію бізнесмена до США. Згідно з правилами європейського ордера на арешт, який був виписаний Іспанією, після рішення суду про запобіжний захід є 30 днів на рішення суду першої інстанції з питання екстрадиції Д.Фірташа до Іспанії, а потім ще 30 днів для розгляду його в другій інстанції у разі подання апеляції.

Окрім того, стосовно Д.Фірташа з 2014 року триває справа про його екстрадицію до США за обвинуваченням у тому, що він начебто за допомогою хабарів на загальну суму в $18,5 млн хотів отримати дозволи на видобуток титанової сировини в Індії для подальшого продажу готової продукції до США. Апеляційний суд 21 лютого дозволив таку екстрадицію, проте остаточне рішення за федеральним міністром юстиції Австрії.

Захист Д.Фірташа пов'язує "американське" та "іспанські" справи і разом зі своїм клієнтом кваліфікує їх як політичне переслідування бізнесмена.