Україна отримала EUR300 млн на будівництво трьох станцій метро в центрі Дніпра

Президент України Петро Порошенко розраховує, що будівництво трьох станцій метрополітену в центрі м. Дніпра буде завершено в найближчі чотири роки.

Як заявив глава держави під час огляду одного з будівельних майданчиків метрополітену в місті в понеділок, процедуру формування ресурсів за рахунок кредитів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) вже завершено.

"Завдяки рішенню Верховної Ради, уряду та, зокрема, указам президента ми отримали EUR300 млн для будівництва метро. Роботи розпочалися. Будівництво дніпровського метро - це символ співпраці ЄС та України", - сказав П.Порошенко.

Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, у зв'язку з необхідністю продовження будівництва першої черги метрополітену в м. Дніпрі за проектом "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпро" між Україною та ЄБРР було укладено кредитну угоду на суму EUR152 млн і на таку ж суму - між Україною та ЄІБ.

За словами президента, в місті очікували добудови трьох станцій метрополітену понад 22 роки. "Це робиться в умовах війни та агресії Російської Федерації, але це стало можливим завдяки процесу децентралізації та зростанню економіки", - сказав П.Порошенко.

Міський голова Дніпра Борис Філатов під час розмови з президентом попросив його активізувати передачу ПАТ "Дніпрометробуд" у комунальну власність міста, що дасть змогу й активізувати роботи, і вирішити фінансові питання підприємства, якому держава винна понад 60 млн грн.

Метрополітен у м. Дніпрі споруджували з 1981 року; першу та єдину наразі чергу із шести станцій було відкрито наприкінці 1995 року. Єдина лінія нині сполучає вокзал міста з його західною околицею і не заходить в історичний і діловий центр Дніпра, через що система перевозить за добу лише близько 20 тис. пасажирів. Завершення будівництва трьох станцій у центрі міста, яке також триває з 1982 року, дасть змогу значно збільшити пасажиропотік на лінії й вирішити низку транспортних проблем у центрі Дніпра.

Загалом на першій лінії заплановано спорудження 11 станцій, у перспективі також планується будівництво другої лінії, яка сполучить правий берег Дніпра із лівим.