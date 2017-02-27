Суд оголосить рішення щодо запобіжного заходу Єфремову 28 лютого

Старобільський районний суд Луганської області у вівторок ухвалить рішення за клопотанням прокуратури щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді VII скликання Олександра Єфремова.

На засіданні в понеділок суд заслухав позиції сторін із цього питання та пішов до нарадчої кімнати, повідомивши, що рішення буде оголошено 28 лютого.

Попередній термін запобіжного заходу, обраний О.Єфремову Старобільським судом, закінчується 17 березня.

О.Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. Йому інкримінують підтримку самопроголошеної "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".