Події

19:18 27.02.2017

Госпіталь у Дніпрі буде з новим медобладнанням після передачі його фондів до структури Міноборони - Полторак

Сучасне медичне обладнання буде закуплено для 385-го військового госпіталю Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (м. Дніпро) після передачі його фондів до структури Міноборони, повідомив міністр оборони України Степан Полторак під час візиту до госпіталю в понеділок.

"Нам необхідно вирішити питання переведення закладу до фондів Міністерства оборони, це, у свою чергу, надасть нам можливість вкладати фінанси і створити нормальні умови для лікарів і для тих, хто лікується. Президент доручив одразу після передачі фондів виділити гроші та створити тут сучасний медичний заклад, де успішно лікувалися б наші військові. Перші 10 млн (грн - ІФ) буде виділено на закупівлю сучасного медичного обладнання для госпіталю та ремонту приміщень, де лікуються бійці", - розповів С.Полторак.

Як повідомляється на офіційному сайті оборонного відомства, міністр ознайомився з ходом лікувального процесу поранених під час АТО військовослужбовців Збройних сил України та обговорив із військовими лікарями шляхи вдосконалення матеріальної та лікувальної бази госпіталю та лікувальної бази.

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