Яценюк не має наміру ставати главою Нацбанку

Екс-прем'єр-міністр України, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк заявляє, що не має наміру ставати главою Національного банку України.

"Дуже конкретна відповідь на ваше запитання: я не маю наміру ставати главою Національного банку України", - сказав він в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, коментуючи відповідні чутки.

А.Яценюк переконаний, що глава Нацбанку має бути повністю аполітичною фігурою, і нині ним має бути професійний економіст-банкір.

Екс-прем'єр вважає, що необхідно розширити функції Національного банку, тому що наразі у нього їх дві: стабільність національної валюти та цін. На його думку, Нацбанк має також працювати над створенням робочих місць, як Федеральна резервна система США, і парламент має змінами до Конституції додати йому таку функцію.

А.Яценюк зазначив, що країні нині потрібні дешеві та довгі кредити. Крім того, він зазначив, що кардинально змінилася банківська система, 80 банків ліквідовано, було націоналізовано ПриватБанк, і в руках держави сконцентрована більше ніж половина всієї банківської системи України.

"Кожен банк тепер має стати спеціалізованим. Якщо йдеться про експортно-імпортний банк, то він має кредитувати виключно індустріальну економіку України, яка продає товари на експорт. Ощадбанк і ПриватБанк мають кредитувати малий і середній бізнес. Укргазбанк має кредитувати великі підприємства", - вважає він.