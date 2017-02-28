Події

09:31 28.02.2017

За минулу добу бойовики 84 рази відкривали вогонь по українських позиціях

За минулу добу бойовики в зоні проведення антитерористичної операції 84 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook у вівторок уранці.

"Загалом зафіксовано 84 обстріли. Одного нашого військового поранено", - йдеться в повідомленні.

Так, на маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії було обстріляно Широкине. З мінометів калібрів 120-мм і 82-мм - Водяне, Гнутове, Новотроїцьке і Павлопіль. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Талаківку, Павлопіль, Водяне, Новотроїцьке, Широкине та Гнутове. БМП бойовиків вели вогонь по Широкиному, Водяному і Лебединському. Снайпер "працював" по українських позиціях у районі Талаківки.

На донецькому напрямку танк неодноразово вів вогонь по Авдіївці.

Зі 120-мм і 82-мм мінометів бойовики обстріляли Троїцьке, Новолуганське, Луганське, Верхньоторецьке, Опитне, Авдіївку, шахту Бутовка та Водяне. З гранатометів і стрілецької зброї вогонь відкривався по Пісках, Зайцевому, Луганському, Кам'янці та Троїцькому.

На луганському напрямку з гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики стріляли по Новоолександрівці, Станиці Луганській та Валуйському. Лобачеве обстрілював снайпер.

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