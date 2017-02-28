Події

10:12 28.02.2017

Рубан стверджує, що через непропуск його в КПВВ "Мар’їнка" зірвався обмін полоненими

Керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан стверджує, що через непропуск його в КПВВ "Мар’їнка" у понеділок зірвався обмін полоненими, не передбачений Мінськими угодами.

"Обмін, який мав відбутися поза Мінськими угодами, зірваний, оскільки я не потрапив на ту територію (тимчасово непідконтрольну українській владі - ІФ). Він відбудеться, незалежно від того, хто його підштовхуватиме... обмін буде", - сказав В.Рубан у коментарі "Громадське.ТБ" у понеділок.

Він не відповів на запитання про наступну можливу дату обміну.

Керівник Центру звільнення полонених також повідомив, що народний депутат України Надія Савченко 24 лютого не перетинала КПВВ "Мар’їнка" разом із ним, вони зустрілися вже в Донецьку.

За його словами, мета поїздки 24 лютого - передати до Макіївської колонії полоненим речі та медикаменти, які зібрали їхні родичі.

Як повідомлялося, Служба безпеки України скасувала дозвіл на перетин лінії зіткнення на Донбасі керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" В.Рубану.

У свою чергу прес-служба Державної прикордонної служби України повідомила, що стосовно В.Рубана складено адміністративний протокол за ст. 202 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон).

В.Рубан розцінює скасування СБУ дозволу йому на перетин лінії зіткнення свого роду помстою з боку спецслужби.

Як повідомлялося, 24 лютого народний депутат України Н.Савченко і керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" В.Рубан прибули в Донецьк, а потім у виправну колонію в Макіївці, де тримають українських полонених.

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