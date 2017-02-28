До відома: про прес-конференцію у прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему: "Трамп, Ле Пен, партія "Альтернатива для Німеччини". Як Україні розбудовувати співпрацю з ЄС і США?"

У вівторок, 28 лютого, о 12.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Трамп, Ле Пен, партія "Альтернатива для Німеччини". Як Україні розбудовувати співпрацю з ЄС і США?". Учасники: голова правління Фонду ім. Гайнріха Белля (Берлін) Ральф Фюкс і керівник Представництва Фонду ім. Гайнріха Белля в Україні Сергій Сумлєнний. Запрошені представники Комітету Верховної Ради із закордонних справ та Комітету з питань європейської інтеграції (вул. Рейтарська, 8/5-А). Попередня акредитація журналістів обов'язкова за тел. (095) 455-50-39 (Вікторія Тороп). З приводу інтерв'ю з Ральфом Фюксом прохання повідомити заздалегідь.