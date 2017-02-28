Події

10:16 28.02.2017

До відома: про прес-конференцію у прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему: "Трамп, Ле Пен, партія "Альтернатива для Німеччини". Як Україні розбудовувати співпрацю з ЄС і США?"

У вівторок, 28 лютого, о 12.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Трамп, Ле Пен, партія "Альтернатива для Німеччини". Як Україні розбудовувати співпрацю з ЄС і США?". Учасники: голова правління Фонду ім. Гайнріха Белля (Берлін) Ральф Фюкс і керівник Представництва Фонду ім. Гайнріха Белля в Україні Сергій Сумлєнний. Запрошені представники Комітету Верховної Ради із закордонних справ та Комітету з питань європейської інтеграції (вул. Рейтарська, 8/5-А). Попередня акредитація журналістів обов'язкова за тел. (095) 455-50-39 (Вікторія Тороп). З приводу інтерв'ю з Ральфом Фюксом прохання повідомити заздалегідь.

ВАЖЛИВЕ

Порядок ввезення та вивезення товарів із непідконтрольних територій Донбасу ще не погоджено - Тука

РФ відправила черговий "гумконвой" на Донбас із порушенням міжнародного та українського законодавств

У СБУ спростували інформацію Рубана про зрив обміну полоненими

Бойовики рано-вранці обстріляли КПВВ "Мар’їнка"

Яценюк не має наміру ставати главою Нацбанку

ОСТАННЄ

Савченко заявила, що в Макіївській колонії знайшла ще 6 українських полонених, які раніше не були зазначені в мінських списках

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" щодо підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Асоціацією "Укрсадпром" і компанією China Haisum Engineering Co,.Ltd

Рубан стверджує, що через непропуск його в КПВВ "Мар’їнка" зірвався обмін полоненими

За минулу добу бойовики 84 рази відкривали вогонь по українських позиціях

Госпіталь у Дніпрі буде з новим медобладнанням після передачі його фондів до структури Міноборони - Полторак

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
ноутбучные комплектующие
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА