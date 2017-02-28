До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" щодо підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Асоціацією "Укрсадпром" і компанією China Haisum Engineering Co,.Ltd

У вівторок, 28 лютого, о 14.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція щодо підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Асоціацією "Укрсадпром" і компанією China Haisum Engineering Co,.Ltd. Учасники: голова Асоціації "Укрсадпром" Дмитро Крошка, генеральний директор відділу з міжнародних зв'язків China Haisum Engineering Co,.Ltd Гонг Чжюн, голова ФГ "Гадз" Петро Гадз (вул. Рейтарська, 8/5а). Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.