Савченко заявила, що в Макіївській колонії знайшла ще 6 українських полонених, які раніше не були зазначені в мінських списках

Позафракційний народний депутат України Надія Савченко оприлюднила доповнений список громадян України, яких тримають у Макіївській колонії №22 у місті Донецьку станом на 25 лютого 2017 року.

"Результати поїздки в Макіївську колонію №22 24-25.02.2017 р. Вдалося знайти шістьох українських воїнів та цивільних осіб, які раніше вважались безвісти зниклими", - написала Н.Савченко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

У скан-копії документа, який оприлюднила нардеп, значиться 34 прізвища, шість з яких (зазначені зеленим кольором) – це начебто знайдені українські полонені, які раніше не були підтверджені протилежною стороною в мінських списках.

Одна людина (зазначена помаранчевим кольором) начебто добровільно відмовилася від обміну.

В іншому оприлюдненому Н.Савченко списку зазначено ще 13 прізвищ. Загалом нардеп оприлюднила 47 прізвищ.

Як повідомлялося, 25 лютого Н.Савченко оприлюднила список українських полонених, яких вона відвідала у в'язницях окупованого Донецька. У списку, який оприлюднила Н.Савченко на своїй сторінці в соцмережі Facebook, значиться 34 прізвища.