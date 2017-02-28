У СБУ спростували інформацію Рубана про зрив обміну полоненими

Радник глави Служби безпеки України Юрій Тандіт заявляє, що керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан не міг здійснювати обмін полонених самостійно.

"Російські спецслужби (...) намагаються посадити нас за стіл переговорів безпосередньо з терористами. Ніяких обмінів Рубан не міг провести", - сказав радник глави СБУ в телефонному включенні в ефірі телеканалу "112.Україна" у вівторок уранці, відповідаючи на відповідне запитання.

На запитання щодо можливої дати бесіди СБУ з народним депутатом України Надією Савченко Ю.Тандіт зазначив: "Це закрита інформація. Найближчим часом ми її опитаємо у рамках кримінального провадження, яке відкрито, вона проходить як свідок".

Як повідомлялося, 24 лютого народний депутат України Н.Савченко і керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" В.Рубан прибули в Донецьк, а потім у виправну колонію в Макіївці, де тримають українських полонених.

СБУ опитувала В.Рубана в Донецькій області у зв'язку з фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування. 27 лютого йому скасували дозвіл на перетин лінії зіткнення на Донбасі. Прес-служба Державної прикордонної служби України повідомила, що стосовно В.Рубана складено адміністративний протокол за ст. 202 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон).

В.Рубан заявив, що через непропуск його в КПВВ "Мар’їнка" 27 лютого зірвався обмін полоненими, не передбачений Мінськими угодами.