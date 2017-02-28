Події

10:52 28.02.2017

РФ відправила черговий "гумконвой" на Донбас із порушенням міжнародного та українського законодавств

Дві колони так званого гуманітарного конвою проїхали через російські пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган" на в'їзд в Україну, переміщення відбувалося з порушенням норм міжнародного та українського законодавства, повідомили в Державній прикордонній службі України.

"Сьогодні вранці російська сторона вкотре в односторонньому порядку здійснила оформлення (61) так званого гуманітарного конвою", - йдеться в повідомленні прес-служби Держприкордонслужби України у вівторок.

Як зазначено, оскільки переміщення "гумконвою" відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених із Міжнародним Комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій.

Загалом із 5:25 до 6:15 в Україну проїхали дві колони "гумконвою" у складі 25 автомобілів.

"Вантажівки перевозили переважно начебто дитяче харчування", - зазначили в Держприкордонслужбі.

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