Події

10:57 28.02.2017

Порядок ввезення та вивезення товарів із непідконтрольних територій Донбасу ще не погоджено - Тука

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявляє, що проект порядку ввезення та вивезення товарів із непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей ще не пройшов процедури погодження із зацікавленими державними органами.

"Порядок ще не погоджено", - сказав заступник міністра агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок, відповідаючи на відповідне запитання.

При цьому Г.Тука висловив сподівання, що порядок буде розглянуто на найближчому засіданні Кабінету Міністрів України.

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що уряд розгляне цей порядок на найближчому засіданні.

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