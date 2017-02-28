Кабмін встановив спрямування освітньої субвенції регіонам на зарплати вчителям

Кабінет Міністрів України встановив спрямування освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заробітні плати вчителям, а також дозволив місцевим радам передавати кошти субвенції до інших бюджетів.

Згідно з постановою №94 від 14 лютого, уряд визначив, що освітня субвенція спрямовується на оплату праці педагогічним працівникам шкіл і професійно-технічних навчальних закладів державної і комунальної власності.

Кабмін встановив, що місцеві ради мають право: передавати кошти субвенції у вигляді міжбюджетного трансферту іншим місцевим бюджетам; перерозподіляти в межах відповідного місцевого бюджету кошти субвенції на кінець бюджетного періоду між відповідними типами навчальних закладів, для забезпечення в повному обсязі обов'язкових виплат на оплату праці; розподіляти залишки субвенцій на кінець бюджетного періоду відповідними рішеннями, а також додатково понад обсяги субвенції планувати та здійснювати з місцевих бюджетів оплату поточних і капітальних витрат навчальних закладів.