Бойовики ОРДО обстріляли автопарк агрохолдингу HarvEast

Незаконні збройні формування (НЗФ) напередодні ввечері обстріляли з артилерії автопарк агрохолдингу Harveast неподалік Талаківки Донецької області; пошкоджено майно підприємства, жертв немає.

Як повідомляє у вівторок прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook, околиці Талаківки та автопарк агрохолдингу потрапили під обстріл бойовиків у понеділок о 22:20. Використовувалися самохідні артилерійські установки калібру 122 мм.

"Унаслідок обстрілу, що тривав близько години, пошкоджено покрівлю навісу ангара, знищено КамАЗ і пошкоджено осколками п'ять тракторів агрохолдингу. На щастя, жертв серед мирного населення немає", - йдеться в повідомленні.