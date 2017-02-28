Українські волонтери звернулися до Гройсмана стосовно гуманітарної допомоги для зони АТО

Українські волонтери просять прем'єр-міністра Володимира Гройсмана забезпечити прозорість і спростити процедуру доставки гуманітарної допомоги в зону АТО.

"Ми постійно стикаємося з такою ситуацією, що ми щоразу отримуємо все нові вимоги щодо документів, які нам треба подавати. Насправді згідно із законом про гумдопомогу потрібно лише два документи - бажання донора надати і бажання реципієнта отримати цю допомогу", - повідомила волонтер ініціативи "Е+" Валентина Варава на брифінгу в Києві у вівторок.

За її словами, автомобілі та інша допомога для учасників АТО не можуть потрапити в зону бойових дій через бюрократичні вимоги. "Оскільки ми розуміємо, що ці ілюстрації - це тільки маленька картинка того, що відбувається системно, ми звертаємося до прем'єр-міністра Володимира Гройсману з вимогою взяти цей процес під свій особистий контроль", - сказала волонтер.

Вона зазначила, що волонтери закликають уряд встановити чіткий список документів і прозору процедуру ввезення гуманітарної допомоги в зону АТО, спростити механізм оформлення документів, а також запровадити відповідальність за помилки працівників Мінсоцполітики під час оформлення таких документів.

Волонтер благодійного фонду "Свої" Оксана Сухорукова додала, що з боку Мінсоцполітики відбувається саботаж оформлення гуманітарної допомоги. "Немає чіткого списку: він змінюється від засідання до засідання", - сказала волонтер.

За її словами, з огляду на таку ситуацію суттєво скоротилася допомога Україні від іноземних донорів. "Ми звертаємося до прем'єр-міністра протягом тижня розробити такий список документів, порядок розгляду документів і встановити чіткі терміни", - сказала О.Сухорукова, додавши, що волонтери вже розробили свої пропозиції в цій сфері.

Координатор благодійного фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега повідомив, що через бюрократичні проблеми благодійний фонд не може відправити до зони АТО від початку року вже п’ять автомобілів. "П’ять автомобілів увесь січень і лютий чекають від Мінсоцполітики рішення, що такі машини потрібні", - сказав волонтер.

Волонтери виставили автомобілі, призначені для бійців АТО, перед Українським домом, після завершення брифінгу вони мають намір піти до Кабінету Міністрів і передати своє звернення українському прем'єру.