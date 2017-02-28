Україна домовляється із західними партнерами про передачу використаних кораблів

Західні партнери можуть передати Україні за спеціальними схемами оплати використані кораблі, які за віковими категоріями влаштують український флот, повідомив командувач Військово-Морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко.

"Одна група офіцерів ВМС (із переговорів - ІФ) повернулася, не можу називати країни, бо не маю права, повернулися з-за кордону, де позитивно розглянуто вже одне рішення. На вересень ми готуємо другу групу, тобто країни-партнери, ті, які нам зараз надають допомогу, це питання розглядають як перспективне", - розповів І.Воронченко в ефірі 5 каналу.

За його словами, лише один тральщик "Генічеськ" не зможе вирішити широкий спектр завдань українських ВМС.

"Було розглянуто кілька варіантів, ми ухвалили рішення, що за той ресурс, який є у нас, ми зможемо купити собі мінно-траловий комплекс. Те саме опрацьовується з придбання кораблів прибережної зони", - повідомив командувач.

Говорячи про стан кораблів ВМС України, що залишилися в Криму під час російської окупації півострова, він зазначив: "Українські кораблі стоять окремо, їх виділили як техніку іноземної держави, але, за нашими даними, вони існують як донори. Їх розукомплектовують".

І.Воронченко наводить дані про те, що великі десантні кораблі постійно йдуть на перехід моря. "І наш "Костянтин Ольшанський", такий самий проект, як 775, використовується як корабель-донор. І "Тернопіль", "Луцьк" використовуються для їхніх малих протичовнових кораблів, тих, які нині несуть, як то кажуть, вахту в районі наших газових родовищ", - розповів він.

Командувач ВМС ЗСУ висловив упевненість, що дипломатичними зусиллями, зусиллями міжнародної спільноти Україна доб'ється "якогось варіанта вирішення цієї проблеми - або компенсацією в грошовому еквіваленті, або повернення кораблів, але в такому складі, в якому вони були".