Події

14:00 28.02.2017

Онлайн-трансляція прес-конференції щодо підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Асоціацією "Укрсадпром" і компанією China Haisum Engineering Co,.Ltd

У вівторок, 28 лютого, о 14.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція щодо підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Асоціацією "Укрсадпром" і компанією China Haisum Engineering Co,.Ltd. Учасники: голова Асоціації "Укрсадпром" Дмитро Крошка; генеральний директор департаменту з міжнародних зв'язків China Haisum Engineering Co, Ltd. Гонг Чжюн; заступник генерального директора департаменту з міжнародних зв'язків China Haisum Engineering Co, Ltd. Ван Сяо Чжоу; голова аграрного комітету Chinese Commerce Association (ССА) Чен Іцянь; голова Ради Асоціації "Укрсадпром" Петро Гадз (вул. Рейтарська, 8/5а). Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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