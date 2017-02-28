Рух Шулявським шляхопроводом відкриють, але з обмеженнями - Кличко

Рух транспорту на Шулявському шляхопроводі, де напередодні стався обвал, відкриють, але він буде обмежений, повідомив голова Київської міськдержадміністрації, міський голова Віталій Кличко.

"Уже розпочалися роботи з укріплення, і рух зараз буде відкрито в обмеженому режимі. Рух валиковагового транспорту через шляхопровід буде заборонено зовсім", - сказав В.Кличко журналістам у вівторок біля місця аварії.

Він озвучив результати експертизи: "Причиною руйнування є корозія бетону консолей, надмірна динаміка від валиковагового транспорту".

За словами В.Кличка, стан шляхопроводу потребує обмеження габариту проїзної частини транспорту обабіч споруди на 0,7 м, також необхідно щодня здійснювати огляд конструкцій, встановити запобіжні конструкції під тротуарними консолями на випадок обвалу.

Мер повідомив, що нині готують аналітичні матеріали для плану реконструкції шляхопроводу і розв'язки біля станції метро "Шулявська". В.Кличко зазначив, що реконструкція моста розпочнеться в 2017 році, планується завершити її за два роки.

"Після ТЕО (техніко-економічного обґрунтування - ІФ) ми зможемо говорити, скільки це коштуватиме, але можу сказати заздалегідь - це буде понад 1,5 млрд грн для того, щоб відремонтувати цю розв'язку", - додав він.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на шляхопроводі нині працюють ремонтні служби.