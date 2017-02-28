Росія занепокоєна низькими запасами газу в ПСГ України

Росія занепокоєна низькими запасами газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України, заявив глава Міненерго РФ Олександр Новак в інтерв'ю телеканалу РБК.

Він зазначив, що в українські ПСГ на початку сезону було закачано 14,5 млрд куб. м. газу, тоді як середній стандарт минулих років - 17-19 млрд куб. м. "Нині в ПСГ (України - ІФ) 8,4 млрд кубів. Це на 1,4 млрд куб. м менше, ніж на ту саму дату у звичайні стандартні роки. Це викликає стурбованість: українським колегам або доведеться скорочувати споживання газу, або використовувати транзитний газ", - сказав О.Новак.

При цьому, за його словами, українські колеги не заявляють додаткових обсягів газу, хоча ситуація в енергетиці України складна, зокрема через нестачу вугілля.

Раніше О.Новак повідомляв, що Україна не зверталася до Росії щодо закупівлі вугілля.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України 17 лютого запровадив надзвичайний стан в енергетичній сфері через проблеми з постачаннями вугілля внаслідок блокування деякими активістами і депутатами залізничних ділянок у напрямку Донбасу.

НАК "Нафтогаз України" у вівторок звинуватив "Газпром" у рекордному зниженні тиску на вході в українську газотранспортну систему, що може поставити під загрозу транзит російського газу до Європи.