"Заступника міністра держбезпеки" "ЛНР" оголошено в розшук

Прокуратура Луганської області здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні стосовно так званого заступника міністра державної безпеки "ЛНР", його оголошено в розшук, розпочато спеціальне досудове розслідування.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області у вівторок, громадянин України з 2015 року дав згоду на призначення так званим заступником міністра державної безпеки "ЛНР", досі організовує функціонування та діяльність "відомства", видає "документи", обов'язкові до виконання.

Оскільки підозрюваний переховується від органів слідства і суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на непідконтрольній українській владі території Луганської області, його оголошено в розшук, на підставі постанови слідчого судді розпочато спеціальне досудове розслідування, пояснили в прокуратурі.

Так званому заступнику міністра державної безпеки "ЛНР" інкримінують ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у діяльності терористичної організації), яка передбачая покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 8 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.