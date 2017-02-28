Події

12:43 28.02.2017

НБУ наділив Ощадбанк статусом уповноваженого на зберігання запасів готівки центробанку

Національний банк України (НБУ) рішенням правління №102-рш надав державному Ощадбанку (Київ) статус уповноваженого на зберігання запасів готівки центробанку.

Як повідомляється на веб-сайті Нацбанку, Ощадбанк є першим в Україні банком, який, з дозволу НБУ, має право на здійснення операцій із запасами його готівки, а також на забезпечення та отримання залишків готівки від регіональних банків.

"Таким чином, НБУ делегуватиме частину функцій, які він виконує в регіонах, іншим банкам у рамках реалізації Концепції організації готівкового обігу в Україні. Це дозволить поступово перейти від частково контрольованої моделі організації готівкового обігу до делегованої моделі", - йдеться в повідомленні.

Ощадбанк засновано в 1991 році. Його єдиним власником є держава.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2017 року за розміром загальних активів Ощадбанк посідав друге місце (210,099 млрд грн) серед 93 банків, що діяли в країні.

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