Події

13:01 28.02.2017

У Донецьку заблокували роботу Гуманітарного штабу Ахметова

Озброєні люди заблокували розподільний центр на "Донбас Арені" в окупованому Донецьку і пункти видачі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова на тимчасово непідконтрольній Києву території.

Згідно з повідомленням, оприлюдненим у вівторок на офіційному сайті Гуманітарного штабу Р.Ахметова, у штабу немає достовірної інформації про причини таких дій.

"Приміщення, інвентар і вся гуманітарна допомога штабу заблоковані, і волонтери штабу не мають до них доступу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що понад 500 тис. людей похилого віку, інвалідів, молодих мам не зможуть отримати свої набори виживання.

"Гуманітарний штаб готовий відновити роботу, щойно розподільний центр і пункти видачі буде розблоковано", - йдеться в повідомленні.

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