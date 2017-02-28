Кличко ініціює звільнення заступника голови КМДА Сагайдака та голови Солом’янського району Шкура у зв'язку з обвалом моста на Шулявці

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко прийняв рішення звільнити заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури Іллю Сагайдака та просить президента України Петра Порошенка звільнити голову Солом’янського району в м. Києві Максима Шкура у зв'язку з обвалом на Шулявському шляхопроводі.

"Було прийнято кадрове рішення щодо тих людей, які також несуть відповідальність, - звільнити заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури Іллю Сагайдака через незадовільну роботу, звільнити голову Солом’янського району Шкура за недбале ставлення до проблем, наявних у районі. Підписати ці рішення має президент, тому що він погоджує призначення та звільнення голів районів. Але таке подання на звільнення я йому направляю сьогодні", - сказав В.Кличко на брифінгу в Києві у вівторок.

Він наголосив, що за технічний стан інфраструктурних споруд у Києві відповідають голови районів.

Мер також доручив перевірити шляхопроводи, мости в столиці та їхній технічний стан, а також ухвалити рішення щодо подальших робіт і режиму експлуатації.

В.Кличко також доручив перевірити МАФи біля інфраструктурних об'єктів і прибрати незаконні споруди, які встановлені під мостами і в підземних переходах.

Як повідомлялося, міст на Шулявському шляхопроводі в Києві, що сполучає просп. Вадима Гетьмана з вул. Олександра Довженка і проходить над просп. Перемоги, частково обрушився в понеділок увечері.