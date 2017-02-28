Події

13:53 28.02.2017

Гройсман просить організаторів блокади відвідати постраждалі підприємства ГМК

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман звернувся до Штабу блокади торгівлі з окупантами з проханням відвідати гірничо-металургійні підприємства, що страждають від цієї блокади, щоб її ініціатори пояснили свої дії.

"Публічно звертаюся до штабу блокади - прошу всіх керівників блокади відвідати по черзі всі підприємства, які ви фактично поставили на межу знищення. Поясніть свої дії та пропоновані альтернативи", - сказав прем'єр на зустрічі з представниками ГМК у Києві у вівторок, заручившись їхньою підтримкою в необхідності зняти блокаду.

"Це десятки тисяч сімей, які вимагають ваших пояснень, - навіщо ви це робите, хто вас мотивує і як ви бачите далі середньострокову перспективу - на наступні вісім місяців", - зазначив В.Гройсман.

Глава уряду висловив думку, що "діалог матиме свої позитивні наслідки".

На зустрічі представники ГМК звернулися до уряду з проханням відновити закон.

Як повідомлялося, ветерани АТО і народні депутати 25 січня заблокували гілку залізниці Луганськ-Лисичанськ-Попасна на ділянці Гірське-Золоте для припинення торгівлі з незаконними збройними формуваннями. Згодом було перекрито інші залізничні переходи з ОРДЛО.

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