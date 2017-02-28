Рубан не пояснив СБУ причин порушення ним порядку перетину лінії зіткнення

Керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан не пояснив причин порушення ним порядку перетину лінії зіткнення, інформує речник Служби безпеки України Олена Гітлянська.

"Під час вчорашнього спілкування зі співробітниками СБУ В.Рубан посилався на статтю 63 Конституції України та не надав жодних пояснень, чому порушив порядок перетину лінії розмежування", - написала спікер спецслужби на своїй сторінці у Facebook у вівторок.

За її словами, представникам ЗМІ В.Рубан повідомив, що метою його поїздки було звільнення заручників, тоді як у заявці на перетин лінії зіткнення була зазначена інша причина - "догляд за квартирою тещі".

О.Гітлянська зазначила, що координаційний штаб призупинив дію дозволу на перетин лінії розмежування В.Рубану до встановлення всіх обставин.

Речник СБУ нагадала, що рішення було ухвалено відповідно до п. 4 ст. 7.9 Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів і вантажів через лінію зіткнення.

"СБУ вітає будь-яку допомогу в питанні звільнення наших співвітчизників, але закликає припинити політичні спекуляції та самопіар на цій темі", - наголосила О.Гітлянська.

Як повідомлялося, 24 лютого народний депутат України Н.Савченко і керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан прибули в Донецьк, а потім у виправну колонію в Макіївці, де тримають українських полонених.

СБУ опитувала В.Рубана в Донецькій області у зв'язку з фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування. 27 лютого йому скасували дозвіл на перетин лінії зіткнення на Донбасі. Прес-служба Державної прикордонної служби України повідомила, що стосовно В.Рубана складено адміністративний протокол за ст. 202 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон).

В.Рубан заявив, що через непропуск його в КПВВ "Мар’їнка" 27 лютого зірвався обмін полоненими, не передбачений Мінськими угодами.