Щоденні збитки від блокади ММК ім. Ілліча становлять 4 млн грн

Генеральний директор Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча (ММК, Донецька обл.), що входить до групи "Метінвест", Юрій Зінченко заявляє, що збитки підприємства від початку залізничної блокади постачання вугілля з непідконтрольних територій Донбасу сягають близько 4 млн грн на добу.

"Тільки наше підприємство на сьогодні зазнає через подібні дії на залізниці збитків близько 4 млн грн щодоби", - сказав Ю.Зінченко під час наради прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з представниками металургійної промисловості в Києві у вівторок.

Крім того, за його словами, від початку блокади залізничних колій ММК ім. Ілліча втратив 30% надходжень коксу.

Ю.Зінченко зазначив, що збитки, яких зазнає підприємство, впливають на майбутні відрахування податків на всіх рівнях, починаючи від місцевих бюджетів і закінчуючи загальнодержавним бюджетом.

Гендиректор додав, що, за його розрахунками, якщо така ситуація збережеться, то бюджети не отримають від підприємства в 2017 році близько 1,5 млрд грн податків.