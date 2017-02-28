Події

14:31 28.02.2017

Втрати ГМК від блокування залізниці сягнуть $3,5 млрд виручки, недонадходження до бюджету 4 млрд грн, скорочення до 75 тис. робочих місць

Об'єднання металургійних підприємств України "Укрметалургпром" (Дніпро) оцінює втрати гірничо-металургійного комплексу (ГМК) України від блокади залізниці на лінії розмежування у $3,5 млрд валютної виручки за підсумками року, недоотримання надходжень до бюджету – близько 4 млрд грн, скорочення до 75 тисяч робочих місць.

Як повідомив президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков під час наради прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з представниками металургійної промисловості в Києві у вівторок, блокада також призведе до зниження залізничних перевезень.

"Сумарні наслідки блокади для України - зниження валютної виручки на $3,5 млрд за рік. У 2016 році ГМК знизила валютні надходження, але давала $6,5 млрд. Тобто це половина валютних надходжень. Втрата до 75 тис. робочих місць. Недоотримання надходжень до бюджету близько 4 млрд грн. Зниження залізничних перевезень тощо", - констатував голова "Укрметалургпрому".

При цьому він наголосив, що йдеться про катастрофічні наслідки для економіки України.

Як повідомлялося, середньоспискова чисельність штатних працівників тільки на метпідприємствах становить близько 115 тис. осіб. У галузі працює до 0,5 млн людей з урахуванням підрядних і суміжних підприємств.

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