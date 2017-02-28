Індійські фармкомпанії в Україні перебувають у нерівних умовах порівняно з компаніями інших країн - посол Індії

Індійські фармацевтичні компанії на українському ринку перебувають у нерівних умовах ведення бізнесу порівняно з компаніями інших країн.

Таку думку посол Індії в Україні Манодж Кумар Бхарті висловив на прес-конференції в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

"На момент прибуття індійської фармпродукції в порт є затримка з боку митних органів та перевірних організацій. Європейську фармацевтичну продукцію оглядають дуже швидко, тоді як індійська проходить дуже тривалий процес огляду, що призводить до затримок постачання препаратів. Якщо Україна хоче отримувати вигоду від хороших індійських фармацевтичних препаратів, то треба звернути увагу на ці моменти", - сказав посол.

Крім того, він також зазначив, що індійські фармкомпанії, які працюють на ринку України, зазнають необґрунтованих перевірок із боку правоохоронних і регуляторних органів. При цьому відсутність підстав для надмірної кількості перевірок неодноразово було доведено в суді.

У свою чергу президент Міжнародної громадської організації "Асоціація індійських фармацевтичних виробників" (ІРМА) доктор Менон У.П.Р. також стверджує, що претензії, пред'явлені правоохоронцями індійським фармкомпаніям, були безпідставні.

Доктор Менон У.П.Р. зазначив, що торік у індійських фармацевтичних виробників міжнародні організації у рамках державних закупівель за кошти державного бюджету закупили для України низку генеричних лікарських препаратів, зокрема препарати для лікування туберкульозу та СНІДу.

Він висловив сподівання на збільшення цього року номенклатури та обсягу препаратів, які закуповують міжнародні організації для України.