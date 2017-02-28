Більше ніж 20 тис. українців відвідали Індію у 2016 році

Близько 21 тис. туристів з України відвідали Індію у 2016 році, повідомив посол Індії в Україні Манодж Кумар Бхарті.

"За нашими даними, в 2016 році близько 21 тис. туристів з України відвідали Індію. З них 18 тис. відвідали Індію за новою процедурою "віза після прибуття". І це означає, що посольство видало тільки близько 3 тис. віз для особливих випадків", - сказав посол на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Дипломат також зазначив, що охочі відвідати Індію не більше ніж на 30 днів тепер не зобов'язані приходити до посольства по візу - достатньо заповнити форму на веб-сайті.

"Візу видадуть вам після прильоту на період до 29 днів. Я також радий оголосити, що цей сервіс буде поліпшено протягом двох місяців", - проінформував М.К.Бхарті.

За його словами, основними туристичними напрямами минулого року стали Гоа та пляжі Керала - для тих, хто віддає перевагу пляжному відпочинку, і Варанасі, Рішікеш, Хайдарабад - для тих, хто цікавиться індійською культурою та історією, філософією.

Водночас посол поінформував, що індійські туристи не відвідують Україну через складну процедуру оформлення візи.

"Наразі, за моїми даними, жодного туриста з Індії. Є або студенти з Індії, або громадяни Індії і члени їхніх сімей та друзі. Основна проблема - це віза, яку дуже важко отримати. Індія запровадила "візу після прибуття", яка діє вже півроку. Тому ми хотіли б, щоб українська сторона зробила дії у відповідь", - розповів він.

За його словами, індійські туристи могли б принести українській економіці близько $37 млн.