Зміна політичної кон'юнктури з огляду на нову ситуацію в США не позначиться на ВТС між Україною та Індією - індійський посол

Індія зацікавлена в нарощуванні двостороннього військово-технічного співробітництва (ВТС) з Україною, зміна політичної кон'юнктури в азіатському регіоні з огляду на нову ситуацію в США не вплине на плани українсько-індійського ВТС, запевнив глава індійської дипмісії в Києві Манодж Кумар Бхарті.

"Україна та Індія мають тісну співпрацю у сфері ОПК (оборонно-промислового комплексу - ІФ), і індійський уряд робить свідомі кроки щодо розвитку цього партнерства", - сказав М.Бхарті на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За його словами, індійська сторона зацікавлена в зміщенні акцентів партнерства "з торгівлі у бік інвестицій", і на сьогодні сторони провадять переговори щодо спільного створення низки "високотехнологічних виробництв".

Оцінюючи на прохання агентства ймовірність впливу на плани і потенціал двостороннього ВТС зміни політичної кон'юнктури в азіатському регіоні з огляду на нову ситуацію в США, індійський дипломат сказав: "Я не думаю, що сфера наших інтересів пов'язана зі зміною ситуації в США, Європі чи Азії".

На українсько-індійську співпрацю не вплинуть "якісь зміни" в найближчі п'ять років, вважає М.Бхарті.

Індія входить до числа давніх і найбільш перспективних партнерів України у ВТС. У 2009 році сторони уклали один із найбільших контрактів у галузі двостороннього ВТС обсягом близько $400 млн на ремонт і модернізацію 105 машин Ан-32 індійських ВПС. Раніше індійська сторона вже виявляла зацікавленість в активізації двостороннього ВТС у сфері трансферу технологій, розвитку в Індії виробництва військової продукції за сприяння українських підприємств, а також у сфері спільних наукових військових розробок. Водночас сторони пов'язує більш ніж 20-річне ВТС у галузі військового кораблебудування.

Україна ставить своїм завданням забезпечити до 2019 року п'ятиразове збільшення обсягів ВТС з Індією з доведенням його обсягів до $500 млн на рік.