Савченко заявляє, що українські полонені дозволили їй розголошувати інформацію

Народний депутат України Надія Савченко заявляє, що українські полонені, яких вона відвідувала на окупованій території в Донецькій області, дали їй дозвіл на розголошення інформації, але вона ще не визначилася, які саме дані оприлюднює.

"Всі хлопці, які сидять у полоні, дали мені дозвіл на розголошення інформації. Це ще одна відповідь СБУ. І наразі я думатиму, яку інформацію я можу відкрити, а яку не можу відкрити", - сказала Н.Савченко на брифінгу у вівторок у Києві.

При цьому вона наголсоила, що поки що не може деталізувати інформації. "Я ще не спілкувалася з родичами. Якщо вони погодяться на це, то буду говорити", - додала нардеп.

"Хлопці дійсно тримаються. Вони молодці, видно, що їм дуже складно…, але вони тримаються, вони вірять. Вони кожен раз, коли чують, що скоро-скоро вас звільнять, як це я слухала два роки вони вже нікому не вірять. У них є два українських телеканали – "1+1" та "5-й", (...) тому дізнатися правду їм дуже складно. Але віру у них ніхто ніколи не забере, - вони будуть вірити і сподіватися. І я вірю, що вони скоро будуть дома", - сподівається вона.

За словами Н.Савченко, вони перебувають у полоні вже третій рік і зараз з ними поводяться як з ув'язненими".

"Вони перебувають у камерах, маленьких, сирих. Це в'язниця, кращих умов там немає. Їх виводять на годину в день на прогулянку їх виводять дивитися телевізор. Їх годують. Все", - додала вона.

Відповідаючи на запитання про те, чи погрожувала їй небезпека при перетині лінії зіткнення, депутат сказала: "Ви можете знайти різницю між охороною і конвоєм? У мене був конвой, мене конвоювали територією "ДНР".