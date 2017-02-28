Савченко стверджує, що перетнула лінію розмежування "козячими стежками", про які знає СБУ

Позафракційний народний депутат Надія Савченко заявила, що перетнула лінію розмежування і потрапила на непідконтрольну Києву територію Донбасу шляхами, якими курсує контрабанда.

"Я переходила тими "козячими стежками", якими гуляє контрабанда", - сказала вона на брифінгу в Києві у вівторок, відповідаючи на запитання журналістів про те, як вона потрапила на територію, підконтрольну бойовикам.

Н.Савченко наголосила, що цими "стежками" щодня перетинають лінію розмежування близько 6 тис. осіб, і СБУ знає про ці шляхи.

Нардеп також зазначила, що СБУ пропонувала працювати разом для звільнення заручників, але не отримала відповіді. "Якщо б ми співпрацювали разом, ми зробили б набагато більше для звільнення полонених", - сказала вона, зазначивши, що керівнику Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану також перешкоджають, "щоб не дати можливості вивезти полонених".

Н.Савченко також повідомила про спроби співпрацювати з СБУ і вважає, що якщо б це сталося, то користі в питанні звільнення полонених було б більше: "Я намагалася співпрацювати з СБУ... Якщо б ми працювали разом, ми б зробили набагато більше користі для визволення полонених".

Вона стверджує, що не перетинала лінію розмежування разом із керівником Центру визволення полонених В. Рубаном: "Я не переходила з Рубаном, і Рубану всі створюють перешкоди для того, щоб не дати можливості вивести звідти людей, хоча це могло вийти ще цього разу".

Відповідаючи на запитання, хто організовував її поїздку на окуповану територію, вона сказала: "Якщо ви вважаєте, що це організувала Москва, Донбас, - мені все одно, хто це організовував. Звичайно, на це давала дозвіл Москва, звичайно, охорона там і конвой давали на місцевому рівні "ДНР", але мені все одно, як це відбувається, коли ми робимо те, що треба".

Депутат вважає, що не вчинила жодного злочину, перейшовши лінію розмежування з окупованою територією, оскільки це територія України.

"Туди переходить до 6 тис. людей кожен день, а то і більше, туди і назад, і вони не роблять ніякого злочину. Злочин робить влада, яка за три роки не може визначитися, з ким ми воюємо, а з ким торгуємо, яка не може припинити смерті наших людей з одного і з іншого боку, і та влада, яка зараз намагається знищити мене", - сказала Н.Савченко.

За словами депутата, є інформація про те, що її вирішили "зачистити": "Перший "дзвінок" був, коли був наказ з Банкової про мою зачистку, другий наказ був на провокацію з адміністрації Авакова (міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова – ІФ). Наступна вже готується диверсія проти мене".

Вона також вважає, що необхідно відвідати всі колонії на окупованій території і знайти громадян України, яких окупанти приховують.

"Так само треба допустити цю місію або ОБСЄ, або Червоний Хрест в наші колонії для того, щоб можна було виявити, скільки людей відмовляються, тому що в нашому списку є один чоловік, який відмовився повертатися", - зазначила Н.Савченко.