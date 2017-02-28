Полторак доручив провести службове розслідування через погане харчування військових у Самборі

Міністр оборони України Степан Полторак дав доручення провести службове розслідування за фактом незадовільного харчування у військовій частині, дислокованій у Самборі (Львівська обл.).

"У зв'язку з інформацією, поширеною у ЗМІ про незадовільний стан харчування у військовій частині, дислокованій у Самборі на Львівщині, міністр оборони України призначив службове розслідування цих фактів. Послуги з харчування у зазначеної військової частини, згідно з укладеним договором, надає компанія ТОВ "Геус-груп", - повідомляється на сайті Міноборони у вівторок.

До в/ч вже виїхала група представників оборонного відомства для здійснення перевірки.

Крім того, за рішенням С. Полторака, спеціальні мобільні групи представників міністерства перевірять всі військові частини, в яких надає послуги з харчування ТОВ "Геус-груп".

Він також звернувся до головного військового прокурора України Анатолія Матіоса з метою відкриття кримінального провадження за цими фактами і покарання винних.